EUA investigam fonte de vazamento de informações altamente confidenciais

Documentos altamente sigilosos e de inteligência que apareceram online, com detalhes que vão desde as defesas aéreas da Ucrânia até a agência de espionagem Mossad de Israel, fez oficiais americanos se esforçarem para identificar a fonte do vazamento, com alguns especialistas em segurança ocidentais e oficiais americanos suspeitando de alguém dos Estados Unidos.

Autoridades dizem que a amplitude de tópicos abordados nos documentos, que incluem a guerra na Ucrânia, China, Oriente Médio e África, sugere que eles possam ter sido vazados por um americano em vez de um aliado.

“O foco agora é este vazamento ter sido dos EUA, já que muitos dos documentos estavam apenas em mãos americanas”, disse Michael Mulroy, ex-oficial sênior do Pentágono, em entrevista à Reuters.

Oficiais americanos disseram que a investigação está em estágios iniciais e que aqueles que a conduzem não descartam a possibilidade de que elementos pró-russos estejam por trás do vazamento, que é visto como uma das mais sérias violações de segurança desde que mais de 700.000 documentos, vídeos e informações diplomáticas apareceram no site WikiLeaks em 2013.

A embaixada russa em Washington e o Kremlin não responderam aos pedidos de comentários.

Após a divulgação do vazamento, a Reuters revisou mais de 50 documentos rotulados como “Secret” e “Top Secret” que apareceram pela primeira vez no mês passado em sites de mídia social, começando com Discord e 4Chan. Embora alguns dos documentos tenham sido postados semanas atrás, sua existência foi relatada pela primeira vez na sexta-feira pelo New York Times.

A Reuters não verificou independentemente a autenticidade dos documentos.

Alguns que fornecem estimativas de baixas no campo de batalha da Ucrânia parecem ter sido alterados para minimizar as perdas russas. Não está claro por que pelo menos um é marcado como não classificado, mas inclui informações altamente secretas. Alguns documentos são marcados como “NOFORN”, o que significa que não podem ser divulgados a estrangeiros.

Dois oficiais americanos disseram à Reuters no domingo que não descartaram a possibilidade de que os documentos possam ter sido adulterados para enganar os investigadores quanto à sua origem ou para disseminar informações falsas que possam prejudicar os interesses de segurança dos EUA.

A Casa Branca encaminhou perguntas ao Pentágono.

Em comunicado no domingo, o Pentágono disse estar revisando a validade dos documentos fotografados que “parecem conter material sensível e altamente classificado”.

O Pentágono encaminhou a questão ao Departamento de Justiça, que abriu uma investigação criminal. Um dos documentos, datado de 23 de fevereiro e marcado como “Secret”, detalha como os sistemas de defesa aérea S-300 da Ucrânia seriam esgotados até 2 de maio na taxa de uso atual.

Essas informações tão bem guardadas poderiam ser de grande utilidade para as forças russas, e a Ucrânia disse que seu presidente e altos funcionários de segurança se reuniram na sexta-feira para discutir maneiras de evitar vazamentos.

Observando aliados

Outro documento, marcado como “Top Secret” e de uma atualização da CIA Intel de 1º de março, diz que a agência de inteligência Mossad estava encorajando protestos contra os planos do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de aumentar o controle sobre a Suprema Corte.

O documento diz que os EUA descobriram isso por meio de sinais de inteligência, sugerindo que os Estados Unidos estavam espionando um de seus aliados mais importantes no Oriente Médio.

Em uma declaração no domingo , o gabinete de Netanyahu descreveu a afirmação como “mentirosa e sem qualquer fundamento”.

Outro documento deu detalhes de discussões internas entre altos funcionários sul-coreanos sobre a pressão dos EUA sobre Seul para ajudar a fornecer armas para a Ucrânia, e sua política de não fazê-lo.

Uma autoridade presidencial sul-coreana disse no domingo que o país estava ciente das notícias sobre os documentos vazados e planeja discutir “questões levantadas” com Washington.

O Pentágono não abordou o conteúdo de nenhum documento específico, incluindo a aparente vigilância de aliados.

Duas autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram que, embora haja preocupação com o vazamento no Pentágono e nas agências de inteligência, os documentos mostram um instantâneo no tempo de mais de um mês atrás, em vez de avaliações mais recentes.

Os dois funcionários disseram que as agências militares e de inteligência estão analisando seus processos para saber até que ponto parte da inteligência é compartilhada internamente.

As autoridades estão analisando quais motivações uma autoridade dos EUA ou um grupo de autoridades teria para vazar informações tão confidenciais, disse uma das autoridades que falou à Reuters.

O funcionário disse que os investigadores estavam analisando quatro ou cinco teorias, de um funcionário descontente a uma ameaça interna que queria ativamente minar os interesses de segurança nacional dos EUA.

Fonte: 247 – Reuters