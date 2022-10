Escalada Grave

As coisas pioraram na Ucrânia. As bombas estão atingindo a infraestrutura do país. Tanto os mísseis lançados pela Rússia contra o território mais ao ocidente quanto os mísseis lançados pela Ucrãnia mais ao oriente estão destruindo a civilização ucraniana.

Por um lado estão sendo atacadas usinas de energia e reservatórios de água; por outro, além disso, também estão sendo atacadas escolas e outras instituições.

As narrativas não são confiáveis, tanto de um lado quanto do outro. A mídia ocidental continua a criar uma narrativa favorável à Ucrânia, dizendo que está ganhando a guerra. Já a imprensa mais alinhada à Rússia diz que os russos estão dominando as áreas que invadiram e as “independizaram”. Muitas constestações são feitas com relação aos referendos realizados na áreas anexadas, mas como em tempo de guerra os tratados e a diplomacia ficam enfraquecidos, o que conta, mesmo, é se o exército russo está ou não ocupando aquelas áreas e se a Ucrânia conseguiu ou conseguirá recuperar o território perdido.

Com o aumento dos bombardeios veio, também, o acirramento da guerra que, até então estava mais limitado às fronteiras dos territórios deflagrados. Agora já estão sendo lançados mísseis por todo o país e a população ucraniana está sentindo na pele os efeitos da guerra. Mais de 9 milhões de ucranianos já saíram de suas terras e estão vagando pelos países vizinhos, na Europa.

A Otan começou a mandar armamentos pesados para combater a Rússia, o Irã começou a repassar drones para a Rússia, e a violência aumenta a cada dia. Os estrategistas militares falam em “escalada de alto risco”, com possibilidades, inclusive, de detonações de bombas atômicas táticas, que seriam bombas com explosão controlada, com finalidade de desativar os sistemas de defesa da Ucrânia através de ondas decorrentes da explosão.

Duas grandes forças bélicas estão se confrontando dentro do território da Ucrânia, usando as terras ucranianas como ”Teatro de Guerra” e devastando toda a infraestrutura daquele país.

Como a Ucrãnia chegou a esse ponto? Quais os acontecimentos históricos e como se desencadearam os fatos até ao ponto de milhares serem expulsos de suas casas e toda a estrutura do país ser destruída? Quem seriam os verdadeiros responsáveis que estão por trás dessa guerra? Quem ganha com esse conflito e, principalmente, essa guerra é de interesse do povo ucraniano ou é uma guerra que interessa outros grupos econômicos como a indústria do gás e a indústria bélica?

Essas perguntas, em um primeiro momento não possuem respostas, pois somente depois de passado um período histórico, as análises conseguirão refletir a verdade sobre os fatos que estão ocorrendo agora naquela região. O importante é percebermos que os maiores atingidos, em tudo isso, são os ucranianos inocentes que nem sabem quais os motivos de tanto bombardeio.

Os países menores, que não possuem inteligência e não conseguem defender sua soberania, estão sempre fragilizados e correndo o risco de serem destruídos por forças externas. Na Ucrânia aconteceu um grande jogo ideológico que criou uma grande divisão interna. Essa divisão interna começou a se unir com forças externas, que, ao invés de ajudar a pacificar o país, colocou mais gasolina na fogueira.

A Ucrânia, agora, é um país em chamas e sua população está dilacerada, enquanto as imprensas do mundo inteiro continuam defendendo a guerra e a violência, mesmo que digam que são favoráveis à paz. Estão usando o territóio, a pátria e o povo da Ucrânia como “bois de piranha” para uma guerra que não é deles, uma guerra que é da Otan contra a Rússia.

Enfim, enquanto a Rússia e a Otan brigam, a Ucrânia é destruída.

Que sirva de exemplo para outras nações que estão sendo estimuladas à guerra, seja pela causa de religião, seja pela causa de política ideológica.