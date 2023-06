Emenda parlamentar destina recursos para CTGs de Tenente Portela

Indicação é do deputado federal Onyz Lorenzoni (PL). Confirmação ocorreu em reunião no gabinete do prefeito

Os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira de Tenente Portela serão contemplados com recursos oriundos de emenda parlamentar. São R$ 100 mil indicados pelo deputado federal Onyz Lorenzoni (PL). A intermediação ocorreu através do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL), atendendo pedido do diretório municipal do partido.

A confirmação foi feita em reunião ocorrida na manhã desta terça-feira, 13, no Gabinete do Prefeito. Participaram a presidente da legenda no Município, Elisangela Berghetti Lutz, e o membro da diretiva do partido, Jefferson Penno Megier. Os patrões do Guardiões, Regis Carniel, e do Sentinela, Clair Menegazzi, além de demais representantes das duas entidades, também compareceram.

O prefeito agradeceu a destinação da emenda e encaminhou os requerimentos para o setor jurídico para a análise e trâmites legais a serem observados. Conforme o plano de trabalho apresentado, as entidades pretendem aplicar em melhorias em suas estruturas físicas. O montante dos recursos será dividido entre os dois CTGs.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela