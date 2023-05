Em média, 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil; RS tem terceiro maior registro de casos

Entre os anos de 2019 e 2021, em média 183 pessoas desapareceram por dia no Brasil. Ao todo, foram 200.577 desaparecidos no período, sendo 63.008 somente em 2021. O Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com o maior número de desaparecimentos nos anos analisados. Em 2021, foram 6.413 pessoas, atrás de Minas Gerais, com 6.857, e São Paulo, com 18.858 pessoas.

Se analisada a taxa por 100 mil habitantes, o RS foi o segundo estado do País com mais desaparecimentos, 57,9 cidadãos. O Distrito Federal teve a maior taxa, 69,5.

Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira (22), no estudo inédito Mapa dos Desaparecidos no Brasil, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os pesquisadores da entidade analisaram mais de 300 mil registros das polícias civis entre 2019 e 2021 – além dos registros de desaparecimentos também foram analisados os de 112.246 a pessoas localizadas no período.

Além dos números, o estudo traça um perfil das pessoas desaparecidas em cada estado brasileiro e avalia a qualidade dos registros produzidos pelas autoridades policiais. O trabalho envolveu ainda entrevistas com policiais civis, peritos e promotores de justiça especialistas no assunto.

“A intenção dessa primeira edição do Mapa dos Desaparecidos no Brasil é apurar o olhar para um fenômeno recorrente e que não tem recebido a devida atenção das autoridades. O Estado tem o dever de procurá-las e os familiares têm direito à verdade e, se for o caso, ao luto, inclusive nas ocorrências de desaparecimentos voluntários. Como o desaparecimento em si não constitui crime, em geral seu registro não dá início a um inquérito para a investigação”, afirma Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ele explica que o desaparecimento de uma pessoa pode estar associado a muitos fenômenos, como o adolescente que foge de casa em função de maus tratos, a pessoa portadora de transtornos mentais que fica perdida, a exploração sexual, o trabalho escravo ou o desaparecimento forçado.

Na pesquisa, os desaparecimentos são analisados por meio do estudo de quatro temas distintos, porém correlatos nesse tipo de ocorrência: quem são as pessoas que desaparecem cotidianamente; o registro de seu desaparecimento por familiares ou amigos; os bancos de dados de desaparecidos; e o trabalho policial de localização.

O Mapa dos Desaparecidos no Brasil também mostra uma expressiva quantidade de adolescentes de 12 a 17 anos entre as pessoas desaparecidas, representando 29,3% do total dos casos. Apesar de os adolescentes constituírem o principal grupo de desaparecidos na maior parte do País, o estudo pontua que o trabalho de investigação nestes casos não costuma ser priorizado pelas Polícias Civis, por serem compreendidos como “problema de família”.

Nessa perspectiva, avaliam os pesquisadores, não apenas as causas, mas também as responsabilidades e possibilidades de solução são deslocadas para as famílias.