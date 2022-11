Duas rodovias federais que cruzam na região são avaliadas pela CNT

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o SEST/SENAT divulgaram os resultados da 25ª edição da ‘Pesquisa CNT de Rodovias’. O trabalho realizado por 22 equipes, durante 30 dias, avaliou o estado geral de 110.333 quilômetros.

Duas estradas federais que cruzam pela região aparecem no levantamento. A BR 386 – que inicia em Iraí e segue até Canoas – teve 477 quilômetros avaliados e foi considerada ‘regular’. A BR 468 que liga Palmeira das Missões até a divisa com a Argentina, no interior de Tiradentes do Sul, recebeu conceito ‘bom’. Neste caso, foram analisados 142 quilômetros.

De acordo com a CNT, o estado geral da malha rodoviária brasileira piorou em 2022. Cerca de 66% dos trechos avaliados foram classificados como ‘regular’, ‘ruim’ e ‘péssimo’. No ano passado, este percentual era 61,8%.

No estudo, são analisados o pavimento, a sinalização e a geometria da via, como também a existência de pontos críticos. Tais características levam em conta, respectivamente, variáveis como condições da superfície; placas e faixas de sinalização e defensas; além de elementos da via, como curvas, acostamentos, pontes e viadutos.