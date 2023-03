Direitos e defesa do SUS são temas abordados na VII Conferência de Saúde

Na tarde de quarta-feira, 22, ocorreu a VII Conferência Municipal de Saúde, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento juntamente com o Conselho Municipal de Saúde. O tema desta edição foi “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

Estiveram presentes no Centro de Eventos Mantovani o prefeito, Rosemar Sala; o presidente da Câmara de Vereadores, Mauro Ludwig; a coordenadora-adjunta da 2ª Coordenadoria de Saúde, Sirlei Canci; a secretária de Saúde e Saneamento do Município, Lisete Bison; e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ivete Ulrich. Também participaram secretários e servidores municipais, representantes do Hospital Santo Antônio e público em geral.

O coordenador técnico de Saúde da FAMURS, Paulo Azeredo Filho foi responsável por tratar sobre os eixos temáticos. Para ele, o Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos mais robustos sistemas de saúde pública do mundo, garantindo o acesso integral universal e gratuito a toda a população brasileira.

A conferência foi um momento onde público pôde expor suas ideias e projetos para melhoria da saúde e alinhar novas diretrizes a serem encaminhadas aos governantes.

