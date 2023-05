Deltan, Moro e suas sombras

Deltan foi cassado pelo Tribunal Eleitoral e muita gente está em festa, com toda a razão, diga-se de passagem. Ele foi pego por uma corruptela eleitoral, por uma “falha menor”, nem tão menor assim. O que ele e Moro fizeram foi algo muito grave.

Na verdade não foram somente Deltan e Moro; tem uma grande estrutura por trás do lawfare praticado no país. O TRF participou da brincadeira, a imprensa nacional participou das mentiras e das fakenews.

Mas então, como fica essa situação? É isso que deve ser escrutinado, para além da cassação de Deltan e Moro.

Todos os envolvidos nessa grande mentira que aconteceu no Brasil deveriam ser responsabilizados, todos os que tiveram uma participação mínima nessa grande armação de interferência na soberania nacional.

Se a maioria do Congresso fosse, minimamente, patriota, teríamos uma CPI para averiguar a interferência norteamericana dentro do território nacional, passando a limpo toda essa história.

Só que isso não acontecerá, já que no país são considerados “patriotas” aqueles que andam com a bandeira do Tio Sam nos bonés e nas camisetas desbotadas pela pobreza moral.