Corsan anuncia saída do presidente. AL convoca relatora do TCE para explicar sigilo sobre privatização

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) publicou um “comunicado ao mercado” na segunda-feira (29) informando a saída do atual diretor-presidente, Roberto Barbuti, que vinha ocupando a presidência da entidade desde 2019. Barbuti teria recebido um convite para trabalhar em outra empresa, cujo nome ainda não foi divulgado. Segundo informações extra-oficiais, ele estaria indo para a Sabesp (empresa de saneamento do Estado de São Paulo) para fazer a privatização dessa empresa também.

Ele comandou o processo de privatização da Corsan que foi à leilão em dezembro de 2022, vencido por um consórcio formado pelas empresas Aegea, Perfin e Kinea, com um lance de R$ 4,15 bilhões. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também anunciou a saída de Barbuti em sua conta no Twitter. “A capacidade e a dedicação dele foram fundamentais para modernizar a gestão da companhia, que entrará em uma nova fase com a privatização”, disse Leite.

A assinatura da privatização da companhia, que estava prevista para ocorrer em março, está suspensa por uma série de ações judiciais movidas pelo Sindiágua-RS. Para Arilson Wünsch, presidente do sindicato, o anúncio da saída de Roberto Barbuti não muda muita coisa. Hoje, assinalou, a Corsan até pode ficar sem presidente, “porque quem comanda mesmo a questão da privatização é o governo do Estado”.

O que aconteceu, na avaliação de Arilson Wünsch, é uma tentativa do governo de apagar um pouco a derrota que teve na Assembleia Legislativa, na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, presidida pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que aprovou em caráter extraordinário a convocação da Conselheira-Substituta do Tribunal de Contas do Estado, Ana Cristina Moraes, relatora do processo de privatização da Corsan no TCE/RS.

Na semana passada, o TCE não autorizou o acesso pleno dos deputados aos processos envolvendo a privatização da Corsan. Os parlamentares também decidiram convidar o Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, Geraldo Costa Da Camino, para dar informações sobre o caráter sigiloso dos processos de privatização da Corsan. Ele e a Conselheira-Substituta deverão comparecer na Assembleia Legislativa na próxima reunião ordinária da Comissão, marcada para o dia 31 de maio.

A convocação urgente da conselheira e o convite a Geraldo Da Camino foram defendidos pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL). Os oito parlamentares presentes na reunião votaram favoravelmente a convocatória e a solicitação de presença do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado.

“Esse foi o fato relevante do dia”, destaca o presidente do Sindiágua. “A Corsan anunciaria apenas quarta-feira, dia 31, a saída do presidente, mas como o governo perdeu essa votação por unanimidade na Assembleia, resolveu criar essa cortina de fumaça para tentar esconder a derrota que sofreu. Com Barbuti ou sem Barbuti não muda absolutamente nada para o Sindiágua e para nossa luta contra a privatização. Ele já fez o que tinha que fazer. O que muda é a relatora do Tribunal de Contas do Estado ser convocada para prestar esclarecimentos sobre o porquê do sigilo e da recusa em fornecer informações para os deputados.

A deputada Stela Farias (PT), presidenta da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, da Assembleia Legislativa, anunciou que convidará Barbuti para ir à Assembleia Legislativa esclarecer alguns pontos que, para ela, seguem obscuros do processo de venda da Corsan. A saída de Roberto Barbuti da presidência da Corsa, para um novo trabalho segue cercada de mistérios pois ele foi figura central num processo de privatização que está sob suspeita nos tribunais, assinalou a parlamentar.