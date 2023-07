Cooperativas da Região Celeiro crescem 28,1% e faturam R$ 1,96 bilhão em 2022

O levantamento do Sistema Ocergs aponta que as cooperativas da região Celeiro registraram um crescimento de 28,1% e faturaram R$ 1,96 bilhão em 2022. O resultado positivo é impulsionado pelo desempenho do ramo agropecuário, que registrou incremento de 20,1% e responde por mais de 81% do faturamento das cooperativas da região.

O crescimento registrado nas sobras apuradas pelas cooperativas da região Celeiro foi de 30%, alcançando o valor de R$ 98,2 milhões. Para o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, a eficiência econômica das cooperativas se concretiza pelos resultados que apresentam. “Os números confirmam a relevância das cooperativas para o desenvolvimento econômico e social da região. As cooperativas da região Celeiro empregam mais de 1,5 mil pessoas e contribuem com a economia local e a distribuição de renda para as famílias”, destaca Hartmann.

Saldo positivo de empregos – O impacto do cooperativismo na região também é percebido no âmbito social, com geração de mão de obra. No acumulado de 2022, o saldo de empregos com carteira assinada nas cooperativas da região Celeiro obteve um crescimento de 8,6%. A expansão de postos de trabalho no setor, que em 2022 registrou 1.532 empregos diretos, supera o desempenho da geração de empregos no Rio Grande do Sul, que segundo dados do Caged, fechou o ano de2022 com variação de 3,19%. Ao todo, as cooperativas com sede nos municípios da região geraram 121 novos empregos diretos, com destaque para o crescimento de vagas do ramo agropecuário, que representa 61,2%.

Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023 – As cooperativas gaúchas registraram em 2022 o faturamento recorde de R$ 81,9 bilhões, com incremento de 14,9% em relação ao período anterior. Os dados que confirmam a posição de destaque fazem parte do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2023, divulgado pelo Sistema Ocergs. Acesse o relatório completo em http://www.sescooprs. coop.br/app/uploads/2023/06/ expressao-cooperativismo-gaucho-digital-final.pdf.

Folha Popular – Com informações da Taís Dihl – Consultora de Comunicação da Critério