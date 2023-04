Contribuinte de Tenente Portela tem até o dia 10 de maio para quitar o IPTU 2023 com desconto

Benefício é para quem pagar em cota única. Outra opção é o parcelamento mensal em até 6 vezes, porém sem desconto.

Os contribuintes de Tenente Portela já podem quitar IPTU 2023. A emissão da guia é feita diretamente no site oficial do Município (www.tenenteportela.rs.gov.br) ou então no setor de Tributação, junto a Prefeitura.

Este ano, mais um vez, o cidadão pode parcelar o valor integral do tributo em até 6 vezes, com o vencimento da primeira parcela em 10 maio. O valor mínimo da parcela é de R$ 62,00. Outra opção é a quitação em cota única, também com vencimento em 10 de maio. Neste caso o Município concede um desconto de 10% no valor do IPTU.

Depois de emitir ou retirar a guia, a quitação deve ser feita em um dos estabelecimentos conveniados, ou seja, nas agências locais do Banrisul, da Caixa, do Banco do Brasil, da Cresol, da Sicoob e da Sicredi.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura Municipal de Tenente Portela