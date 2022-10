Conhecendo a Defensoria Pública

Caro leitor. Certamente você conhece a Defensoria Pública, seja por ter necessitado de alguma orientação ou por conhecer alguém que precisou entrar com uma ação judicial ou ser defendido em algum processo e não teve condições de pagar um advogado particular.

Mas você sabe tudo que a Defensoria Pública pode fazer pela sociedade?

Hoje quero falar um pouquinho sobre o trabalho dessa instituição que, por anos, é apontada como a “instituição de confiança do povo gaúcho”.

Em breve síntese, é possível dizer que o defensor e a defensora pública são responsáveis pelo acesso à justiça das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Essa ideia de vulnerabilidade não se restringe à capacidade econômica das pessoas, tendo evoluído com o passar dos anos e com a verificação de sistemática violação de direitos das minorias. Muitas são as ações judiciais e extrajudiciais intentadas pela instituição para garantir direitos à coletividade, sendo o exemplo mais recente o transporte público gratuito no dia das eleições para toda a população que assim se locomove.

Mas falando de direitos individuais, uma das principais atuações da Defensoria Pública, sem dúvida, é na área da saúde, as famosas ações que buscam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, tratamentos e diversas outras situações, as quais sempre possuirão prioridade absoluta de atendimento.

Passando pela área de família, a Defensoria Pública é o primeiro canal para tentativa de solução consensual sem necessidade de ação judicial. Através do diálogo, toda a equipe busca compreender e apresentar soluções que possam evitar o conflito judicial. A realização de exame de DNA para investigação de paternidade sem a necessidade de um processo judicial é utilizada em todo Estado através de convênios realizados com diversos laboratórios regionalizados, o que agiliza os resultados e facilita a composição quanto aos demais aspectos relacionados à paternidade.

Na esfera criminal, seja para realizar Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, acompanhamento em audiências até a realização de plenários de júri, a Defensoria estará sempre à disposição da população para garantir o direito à defesa e o direito a um processo justo.

É para atender a população vulnerável que 434 defensores e defensoras públicas, 710 servidores e servidoras, 1.201 estagiários e estagiárias e 180 voluntários e voluntárias estão espalhados pelo Estado. Sempre que algum direito for violado, sempre que a população precisar, lá estaremos para garantir direitos e promover o acesso à justiça.