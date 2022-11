Como fazer enquete no WhatsApp? Confira truques para usar no aplicativo

Criar enquetes no WhatsApp pode ser muito útil para coletar a opinião dos participantes de grupos. O mensageiro ainda não disponibiliza a função de forma nativa, mas ela já está sendo testada na versão beta do app para iPhone (iOS). Ainda não há previsão para a data de lançamento, mas, enquanto a função não chega à versão final do aplicativo, é possível recorrer a truques para criar votações, como o uso de apps terceiros ou até mesmo de outras funções nativas da plataforma. A seguir, descubra como fazer enquetes no WhatsApp.

Utilizando um aplicativo

Enquanto o WhatsApp não lança seu recurso nativo para a criação de enquetes, é possível recorrer a aplicativos como o SurveyMonkey, uma das plataformas mais populares nessa categoria. Disponível para Android e iPhone (iOS), o app exige a criação de uma conta para que as listas sejam elaboradas. Após feito o login, é necessário ir em “Criar questionário”, na página inicial, e escolher entre “Novo questionário” ou “Navegar na galeria modelos”, opção em que há algumas perguntas já prontas. Caso selecione “Novo questionário”, é preciso dar um título à lista e tocar no botão “+” para a opção “Múltipla escolha”.

Na tela seguinte, digite o texto da pergunta com as opções de resposta e toque em “Salvar”. O questionário estará pronto para ser enviado no WhatsApp, bastando tocar no ícone de “avião de papel” para compartilhar. É possível enviar em grupos ou para contatos específicos.

Para conferir as respostas coletadas, basta selecionar o ícone de “Lista”, na parte inferior da tela, escolher uma de suas enquetes e, em seguida, tocar em “Analisar seus resultados”. Além do SurveyMonkey, existem outras opções de apps que também podem ajudar na hora de criar um questionário.

Reações

Outra maneira de realizar enquetes é a utilizando as reações de emoji disponíveis no próprio aplicativo, sem a necessidade de recorrer a apps de terceiros. Por exemplo, caso esteja em um grupo e queira apresentar opções para que os participantes votem, escreva a pergunta no corpo da mensagem e especifique que a reação “X” represente uma resposta, enquanto a reação “Y” equivale a outra.

Desse modo, as pessoas reagirão de acordo com suas opiniões, e você poderá tocar na miniatura abaixo da mensagem para conferir os votos de cada uma. Vale ressaltar, entretanto, que os votantes podem mudar suas respostas a qualquer hora, e que esse tipo de votação não tem uma duração específica. Assim, é importante especificar um prazo para o término da enquete e considerar apenas as respostas coletadas exatamente até o momento pré-determinado.