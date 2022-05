Como diminuir os crimes contra o patrimônio?

Segundo informações da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, publicadas pela Rádio Progresso de Ijuí, nessa semana, o número de furtos no município aumentou consideravelmente.

Uma breve pesquisada nos Estados brasileiros demonstra que, na grande maioria, os crimes de furto estão quase dobrando no país. Aqui em Portela a situação começa a entrar em um estágio alarmante, pois as ocorrências estão acontecendo em todos os quadrantes da cidade.

Essa realidade nos obriga a adentrar em uma análise das causas desses acontecimentos. Seria um acontecimento isolado? Seriam alguns meliantes locais que estariam aumentando os índices de furto no município ou na redondeza?

Em poucas pesquisas nos mecanismos de busca é possível verificar que não, que se trata de um fenômeno nacional, em que todos os Estados estão sofrendo aumentos intensos desse tipo de crime. Mas então, quais seriam os motivos para esse aumento de furtos e, inclusive, roubos?

Até bem pouco tempo atrás se dizia que havia muita leveza no trato com os marginais e que os “bandidos” eram beneficiados com os “direitos humanos” e por isso a criminalidade não diminuía. Pois bem. Hoje o país vive sob o comando de um governo que defende a política do “bandido bom é bandido morto”. E isso está funcionando?

Teríamos que ter uma explicação. Se o argumento era o de que o aumento da repressão ao crime iria diminuir os delitos, por que os crimes contra o patrimônio estão aumentando?

Um artigo publicado no Jusbrasil, por Fernando Cosa Leite dos Santos traz a seguinte citação: “Não se pode deixar de considerar que a violência contemporânea, especialmente a chamada criminalidade patrimonial, de certa forma, não deixa de ser uma espécie de resposta ou forma de contestação à desenfreada exploração econômica, à impunidade da corrupção no âmbito administrativo, à manipulação de preço dos produtos em geral, às desigualdades e injustiças sociais existentes (FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada, p. 385)”.

Então, se já está comprovado que a diminuição da qualidade de vida está diretamente ligada ao aumento da violência, não estaríamos cometendo um grande erro em focar na repressão do crime, que é a consequência da desigualdade, quando deveríamos estar concentrados em mecanismos de favorecessem a pacificação da sociedade? Não deveríamos estar preocupados em não criar condições para que os “marginais” se multiplicassem?

Assim como a geração de emprego e renda aumenta a qualidade de vida e constrói a distribuição de renda, a destruição de empregos e a diminuição da renda da população estimula, diretamente, a violência. Quanto mais pobre e deseperada uma pessoa se encontra, mais fácil será para ela entrar para o universo do crime.

Isso não quer dizer que “os crimes estão justificados”, pois um crime nunca deve ser tolerado. Mas devemos fazer a reflexão profunda e realista sobre os reais motivos do aumento de violência contra o patrimônio e a sensação de insegurança que estamos vivendo.