CMS de Vista Gaúcha aprova investimentos do último quadrimestre de 2022

Na semana que passou, o Conselho Municipal da Saúde (CMS) reuniu-se para discutir a execução de despesas e receitas do último quadrimestre de 2022. Com a presença de todos os conselheiros que representam as comunidades e entidades do Município de Vista Gaúcha, Administração Municipal e secretário Municipal da Saúde, o encontro aconteceu na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o CMS, nos últimos quatro meses de 2022, foram gastos R$ 1.413.001,22 (um milhão, quatrocentos e treze mil, um real e vinte e dois centavos) da esfera municipal, R$ 249.170,11 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e setenta reais e onze centavos) de fonte estadual e R$ 692.880,18 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e dezoito centavos) vindos de fonte federal. O Município de Vista Gaúcha investiu em saúde no ano de 2022 o montante de R$ 4.082.569,62 (quatro milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), perfazendo um percentual de 22,13% do orçamento Público Municipal.

José Olímpio Dorneles, presidente do Conselho Municipal da Saúde, ressaltou a importância do investimento que o Município faz em prol da saúde de sua população. “A nós, Conselho, cabe defi nir onde serão aplicados os recursos para melhor atender a população”, acrescenta Dorneles.

O prefeito Locatelli destacou que a Administração tem como prioridade oportunizar uma qualidade de vida melhor à população e não mede esforços para colocar recursos na área da saúde. Já o secretário da Saúde, Ivair Goncalves Vieira, afi rmou que “saúde não se pode deixar para depois. Temos que estar sempre disponíveis para atender bem a nossa comunidade, independente da hora que for. E para isso estamos com uma equipe de profi ssionais, funcionários e uma boa frota de veículos sempre à disposição da comunidade, para atender bem nosso povo.”

Fonte – Assessoria de imprensa