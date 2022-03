Caso Rafael: MP-RS repudia atitude da defesa da mãe do menino que ocasionou cancelamento do júri

O julgamento de Alexandra Salete Dougokenski, que começaria na segunda-feira (21/3), em Planalto, foi cancelado após a defesa abandonar o plenário. Desta forma, o julgamento será remarcado para uma nova data a ser definida. A ré foi denunciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por assassinar o filho Rafael Mateus Winques em maio de 2020, quando a vítima tinha 11 anos.

Os advogados de Alexandra Dougokenski deixaram o Tribunal do Júri logo após a juíza – que presidia os trabalhos – ter negado um pedido para realização de perícia em um áudio. A defesa alega que teve acesso ao material recentemente, porém a mídia está anexada aos autos desde julho de 2020.

A promotora de Justiça de Planalto, Michele Dumke Kufner, lamentou o abandono dos advogados. — O áudio em questão é irrelevante e está descontextualizado de todas as provas dos autos. É um áudio que existe no processo há muito tempo. A defesa tinha ciência da mídia que contém esse áudio e não pediu nenhuma perícia. Hoje, de forma preparada, veio aqui para fazer um teatro e jogar por terra um trabalho que vem sendo realizado há mais de ano. Todos os atores do processo estão realmente envolvidos em buscar Justiça. O Tribunal de Justiça, inclusive, montou toda essa estrutura, teve um gasto gigantesco e agora está tendo que desmontar tudo, infelizmente, sem a conclusão do julgamento — comentou Michele Dumke Kufner. Também estão designados para este júri, os promotores de Justiça Diogo Gomes Taborda e Marcelo Tubino Vieira.

O subprocurador geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MP-RS, Júlio César de Melo, esteve em Planalto para prestar apoio institucional aos três promotores e se manifestou após o cancelamento. — Infelizmente, por uma manobra da defesa, esse trabalho de plenário não pode ser executado. Mas o Ministério Público se mantém firme e convicto de que a ré precisa ser condenada. O MP-RS está pronto para atuar tão logo a nova data seja designada — afirmou o subprocurador. Ele ressaltou, ainda, que o MP-RS se solidariza com a comunidade de Planalto. — Sabemos da dor dessas pessoas pela perda do menino Rafael, mas temos certeza de que, com a designação desse novo julgamento, a Justiça será feita — pontuou Júlio César de Melo.

Na mesma linha, o promotor de Justiça, Marcelo Tubino Vieira, lembrou que todos os envolvidos compareceram ao local do julgamento para fazer cada um a sua parte, classificando a atitude da defesa como desrespeito à sociedade. — Todos trabalhamos até agora, e a defesa simplesmente abandona o plenário, certamente por medo e receio do resultado que viria. Tudo marcado, organizado. Essa é mais uma manobra defensiva para procrastinar uma decisão judicial. Nós estamos perplexos. A comunidade está perplexa, pois quer uma resposta para essa crueldade. O Rafael precisa descansar — finalizou o promotor.