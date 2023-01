Caso Rafael: Julgamento da mãe do menino inicia em 16 de janeiro

O julgamento de Alexandra Salete Dougokenski, acusada de matar o filho, Rafael Mateus Winques, em maio de 2020, começará na segunda-feira (16/1), a partir das 9 horas, no Salão do Júri da Comarca de Planalto.

A mulher, que está presa, responde pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, motivo fútil, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual.

Júri:

Serão ouvidas em plenário, 11 testemunhas, entre as arroladas por acusação e defesa. As que não residem na Comarca (três no total) irão depor por videoconferência.

Também foi deferida a acareação de Rodrigo Winques com Alexandra Dougokenski. O pai de Rafael, que figura no processo como assistente de acusação, deverá permanecer incomunicável até o interrogatório da ré.

O tempo destinado ao Ministério Público e à banca de advogados, que representam a mulher, será de duas horas e meia para cada. E de duas horas para a réplica e outro tanto para a tréplica, conforme ajustado pelas partes.