Casal é preso com submetralhadora e pistolas

Na noite da sexta-feira (26/8), na BR 386 em Sarandi, guarnições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 3º Batalhão de Choque da Brigada Militar abordaram um Grand Livina.

Na ocasião, os agentes policiais perceberam o forte cheiro de cola que exalava do veículo. A revista culminou na localização de várias armas de fogo e acessórios escondidos no painel do carro.

Foram apreendidas, segundo a PRF, cinco pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38, uma submetralhadora calibre 9mm, 15 carregadores de munição e um supressor de ruído (silenciador).

O homem, de 34 anos e natural de Soledade, e a mulher, de 21 anos e natural de Sobradinho, foram presos e encaminhados para o registro da ocorrência na Polícia Federal.