Cartão Unimed agora é virtual: Recurso prático e seguro proporciona mais comodidade ao cliente

Com o Cartão Virtual o benefi ciário só precisa do celular e um documento de identifi cação com foto para garantir atendimento. Basta baixar o Aplicativo Unimed Cliente. Os dados do cartão permanecem os mesmos, sendo reconhecido e aceito em todos os serviços próprios ou credenciados à Unimed Noroeste/RS, inclusive em rede nacional. Portanto, benefi ciários cujos cartões têm vencimento em 30 de abril, devem ficar atentos e já baixar a versão virtual para agilizar seus atendimentos.

Após baixar o Cartão Virtual Unimed é possível visualizá-lo mesmo sem acesso à internet. Além disso, a validade do cartão é renovada automaticamente, sem a necessidade do cliente se dirigir à operadora de planos de saúde. “O Cartão Virtual, assim como o Aplicativo Unimed Cliente como um todo, representa recurso prático e seguro. Alinhado à transformação digital, muito impulsionada nos últimos anos, vem agregar mais comodidade sempre que o beneficiário procurar atendimento”, reforça o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

App Unimed Cliente – Além do Cartão Virtual, o Aplicativo Unimed Cliente apresenta funcionalidades, facilidades e benefícios como: acesso para acompanhar pedido de autorização de exames e procedimentos; Guia Médico; segunda via deboleto; resultado de exames; extrato de coparticipação; demonstrativo de IRPF; falar diretamente com a Unimed; entre outros recursos.

Todos os vídeos sobre como baixar o App e como utilizar suas principais funcionalidades estão disponíveis no site da Unimed Noroeste/RS (www.unimednoroesters. com.br). Em caso de dúvidas sobre o Cartão Virtual ou App Unimed Cliente, basta o beneficiário entrar em contato pelos telefones (55) 3331 9700 / 0800 644 2045 (opção 2). A partir de agora não será mais realizado o envio do cartão físico ao endereço do contratante. O Cartão Virtual o substitui por completo.

Fonte: Unimed Noroeste/RS