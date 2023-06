No sábado, 10 de junho, policiais militares do 7°BPM recuperaram duas motocicletas furtadas no município. Pela manhã, foi recuperada uma Honda/CG 150 vermelha, que tinha sido furtada um dia anterior.

No período da tarde, foi recuperada a segunda, que tinha sido furtada pela manhã. Uma Honda/CG 125 verde.

Conforme informações dos policiais, ninguém foi preso.

Fonte: Comunicação Social do 7° BPM – Fotos: Divulgação da BM