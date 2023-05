Brigada Militar recupera motocicleta furtada em Tenente Portela

Na manhã de quarta-feira, 10, Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), após receber informações de que havia uma motocicleta sem placa e sem adesivos em uma residência, realizaram diligências e localizaram a moto, que estava com o número do motor e do chassi suprimidos.

Os policiais recuperaram a motocicleta e prenderam um homem pelo crime de receptação.

A motocicleta e o preso foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Edição: Comunicação social do 7°BPM – Foto: Divulgação da/BM