Brigada Militar apreende carga contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na tarde de ontem, 11, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), durante ações da Operação Hórus, em averiguação de portos clandestinos as margens do Rio Uruguai, fronteira com a República Argentina, apreenderam um caminhão, um basculante do caminhão, um trator, um carretão basculante, 10 toneladas de alpiste de origem estrangeira e uma esteira elevatória.

Conforme a Comunicação Social da 7º BPMO, os veículos e a mercadoria foram apreendidos, ficando a disposição da Receita Federal e lavrado a ocorrência pertinente. Ninguém foi preso durante a ação. Estima-se que o prejuízo total ao crime foi de R$ 513.246,00.

Fonte: Comunicação social do 7ºBPM – Foto: Divulgação BM.