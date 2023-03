Bohn Gass confirma emenda de R$ 250 mil para Tenente Portela

O deputado federal Elvino Bohn Gass (PT) esteve em Tenente Portela no final da tarde desta sexta, 24, e anunciou a destinação de R$ 250 mil para o Município. Os recursos estarão no Orçamento da União deste ano e referem-se a emenda individual indicada pelo parlamentar gaúcho. A confirmação ocorreu em encontro com o prefeito, Rosemar Sala, que teve ainda a presença do vereador, Eduardo Ferrari, (PT) e da secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Beghetti Denes. Também participaram as seguintes lideranças: Claudemir Scherer, Carlos Roberto Benso, Paulo Goellner e Lauro Brum.

O prefeito agradeceu imensamente ao deputado e garantiu que vai definir com a participação da comunidade onde será aplicado o recurso. Sala, estendeu o agradecimento a todas as lideranças locais do PT que se empenharam na obtenção desta e de outras verbas. O deputado Bohn Gass reiterou que seu gabinete está a disposição do Município e se comprometeu em seguir representando Tenente Portela no parlamento federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela