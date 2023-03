Beto Noronha e Jeferson cobram do governo Leite Reformas urgentes nas escolas públicas

O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) recebeu, em seu gabinete, no Legislativo, a visita do vereador de Ijuí, Adalberto Noronha. O encontro, que ocorreu na tarde de terça-feira, 21, teve como pauta a situação das escolas estaduais do município, assunto que tem sido bastante abordado pelo Parlamento, nos últimos meses, em função de relatos de pais, professores e funcionários que presenciaram o retorno às aulas nas instituições públicas neste ano letivo sem que obras necessárias de infraestrutura tenham sido sequer iniciadas pelo governo do Estado. “Junto com a Bancada Petista, tenho acompanhado com muita preocupação os relatos da comunidade escolar sobre a precariedade das escolas, muitas com necessidade de reformas urgentes pelo risco aos estudantes, ou que simplesmente inviabilizam o uso de salas, ginásios, etc”, detalhou Jeferson.

Adalberto Noronha informou que ao menos 5 escolas de Ijuí estão à espera de reparos. “A Escola Técnica Estadual 25 de julho ficou sem equipamentos para os cursos e a quadra poliesportiva está descoberta. Já o quadro de comando da rede elétrica da Escola São Geraldo precisa ser substituído, porque a rede não suporta a instalação de climatizadores; e os alunos estão sendo prejudicados em função das altas temperaturas”, detalhou o vereador. Ele contou que a Escola São Geraldo foi uma das escolhidas no ano passado para ser a Escola padrão. “Mas nada foi feito. Faltam salas; os alunos estão tendo aulas no turno inverso na biblioteca porque não há espaço; as calçadas têm problemas estruturais; os banheiros não têm acessibilidade; o refeitório não comporta muitos alunos, enfim, é uma infinidade de problemas que não são solucionados”, enumerou. Noronha citou ainda a situação da Escola Rui Barbosa, que precisa de uma reforma geral: “há uma parte interditada. É urgente resolver o problema porque a cerca caiu e o refeitório está inviabilizado”, disse o vereador.

Jeferson alertou que, embora o governador anuncie a educação como prioridade do seu governo, “isso não se confirma na prática”. Ele lembra que na gestão de Eduardo Leite as carreiras do Magistério foram “desmontadas” e a categoria teve perdas reais nos vencimentos. Ele destacou também que, desde o arrefecimento da pandemia, a Bancada do PT vem cobrando o melhoramento da infraestrutura das escolas para o retorno de alunos, professores e funcionários. “Quando voltaram às aulas presenciais, denunciamos a má estrutura das escolas. Muitas com banheiros quebrados, com falta de água e problemas nas ligações elétricas. Pelo que vimos, pouca coisa mudou desde lá”, criticou o deputado, que se comprometeu em acompanhar o caso junto à Secretaria de Educação e Cultura. “Vamos seguir cobrando providências do governo. Não é admissível que Leite siga a discursar sob os escombros da educação”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Assessoria de Imprensa/Andréa Farias – Foto: Eduardo Silveira e Joaquim Moura