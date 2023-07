Barra do Guarita adquire mais um veículo novo para a Secretaria Municipal de Saúde

Visando melhorar cada vez mais o serviço de transporte de pacientes, o município adquiriu mais um veículo novo para a Secretaria de Saúde.

A renovação constante da frota de veículos é medida feita pela administração municipal sempre que necessário e possível.

A aquisição se deu com recursos de emenda parlamentar do deputado Onix Lorenzoni e também recursos próprios do município.

O município agradece o deputado pelo auxílio concedido e a comunidade barraguaritense pelo constante apoio e economia que proporciona melhorar cada vez mais.

Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação de Barra do Guarita