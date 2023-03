Ato de 15 de março: estudantes de todo o país vão às ruas pela revogação do Novo Ensino Médio

O chão da escola pede a revogação do Novo Ensino Médio. Na próxima quarta (15/03), estudantes e defensores do direito à educação de todo o país puxam um ato pela revogação do Novo Ensino Médio (Lei 13.415/2017).

Além dos estudantes, trabalhadores da educação e ativistas de entidades educacionais, sindicatos, associações científicas e grupos de pesquisa vão protestar contra o retrocesso educacional que é o Novo Ensino Médio.

Saiba onde e quando acontecem os atos, de acordo com a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas):

São Paulo (SP) – MASP | 8h

Fortaleza (CE) – Gentilandia | 15h

Curitiba (PR) – Praça Santos Andrade | 17h

Francisco Beltrão – Praça Central | 9h30

Londrina (PR) – Calçadão (Teatro Ouro Verde) | 18h

Recife (PE) – Rua da Aurora (em frente ao Ginásio Pernambucano) | 14h

Parauapebas (PA) – Centro cultural de Parauapebas | 9h

Brasília (DF) – Museu Nacional | 9h

Manaus (AM) – Instituto de Educação do Amazonas | 9h

Natal (RN) – Midway Mall | 14h

Maceió (AL) – Escola Estadual Moreira Silva | 15h

Rio de Janeiro (RJ) – Cinelândia | 16h

Porto Alegre (RS) – Colégio Estadual Júlio de Castilho | 9h

Belo Horizonte (MG) – Praça da República | 14h

A Reforma do Ensino Médio vai na contramão do direito à educação. O novo modelo da etapa amplia desigualdades entre escolas públicas e privadas, e nega conhecimento a milhões de estudantes.

Por isso, mais de 300 entidades ligadas ao direito à educação – entre elas a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que contribuiu para a elaboração do documento – assinaram uma Carta Aberta pela revogação da reforma.

Fonte: Esquerda Online – Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília/GDF