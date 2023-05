Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela realiza Assembleia Geral Ordinária

Associação presta contas do ano de 2022 e aprova projetos

No dia 27 de abril foi realizada Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela (ACI) para deliberar sobre a prestação de contas do ano fiscal de 2022, discutir o programa de parcelamento de débitos de associados inadimplentes com a instituição e a doação de alguns móveis pertencentes ao patrimônio da associação para outra entidade.

Os associados aprovaram por unanimidade a prestação de contas de 2022, o programa de parcelamento, que visa repatriar os valores devidos pelos associados, e a doação de alguns móveis para uma entidade beneficente (Rotary Clube), com o objetivo de renovar os espaços da sede da ACI para melhor atender os associados.

De acordo com o presidente, Antonio Ganacini, a carteira de sócios da instituição está aumentando gradativamente. “Os associados estão se reaproximando da ACI devido ao trabalho que está sendo desenvolvido pela gestão 2022/2024, através de programas e projetos inéditos na história da entidade. Estes programas e projetos inclusive estão servindo de base para outras ACIs da região, como o Café com Associados, Feirão de Empregos e a retomada da agenda de cursos e palestras”, afirma o presidente.

Ganacini salientou que muitas novas empresas estão se associando na ACI, o que demonstra a credibilidade da atual gestão na execução dos trabalhos. Reafirmando o bom momento que a ACI está passando, o presidente disse que “um dos pontos fortes da gestão foi a diminuição dos valores das mensalidades, o que gerou uma repercussão positiva, corroborando o objetivo da gestão de construir uma nova ACI mais forte e mais participativa em benefício da sociedade empresarial.”

Fonte: Folha Popular– Por Júlio Santos – Fotos: Antônio Oliveira