Assistência Social está distribuindo agasalhos através do projeto “Shopping Zero”

Agasalhos, forros de cama, cobertores e outros acessórios de vestuário estão sendo distribuídos gratuitamente para portelenses em vulnerabilidade social. A ação faz parte do projeto “Shopping Zero” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana.

O “Shopping Zero” está sendo realizado na sede da Secretaria, localizada na Rua Luis Carlos Schepp, 31, ao lado do Fórum. A abertura ocorreu na quinta-feira, 28, e prosseguirá até o dia 5 de fevereiro. As pessoas interessadas deverão comparecer no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

No primeiro dia, mais de 60 cidadãos foram contemplados. O acesso segue os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. São disponibilizadas 10 peças por pessoa e é necessário apresentação de documento pessoal.

Em outra frente, a Secretaria prossegue com a arrecadação de agasalhos. Quem quiser fazer doação de roupas, basta contatar que a equipe da Assistência Social buscará no local indicado.

A titular da pasta, Rosângela Fornari, estima que atualmente 700 famílias estão cadastradas na Assistência Social. “Esta ação faz parte do propósito de promover a melhoria da qualidade de vida da população que necessita do amparo do poder público”, destaca a secretária.