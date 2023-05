Appata receberá parte da arrecadação da 1ª Feijoada Beneficente da Academia Fitness Experience

Será realizada no dia 6 de maio, sábado, a partir das 12h, a 1ª Feijoada Beneficente da Academia Fitness Experience, no Container Music Bar. Parte do lucro do evento será direcionado para a Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (Appata).

O evento terá animação do grupo de pagode Desapego, de Três Passos, Luis Eduardo Rafael, de Chapecó, e do DJ Bite, de Tenente Portela. A entrada custa R$ 65,00 por pessoa, com direito a um copo, uma camiseta e a feijoada. Ingressos antecipados à venda nas unidades da Academia Fitness Experience 1 e 2 ou com a diretoria da Appata.

Fonte: Folha Popular