Appata apresenta seu trabalho à administração municipal

A Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (Appata) reuniu-se na terça-feira, 18, no gabinete do prefeito municipal, Rosemar Sala, para apresentar o trabalho que está realizando no município.

De acordo com a presidente da Appata, Lilian Amorim, de 1º de janeiro a 18 de abril a associação realizou 41 atendimentos, beneficiando 90 animais. Nesse período, a Appata gastou aproximadamente R$ 19 mil com internações clínicas, medicamentos e rações.

O trabalho é realizado pelas voluntárias da associação, que não medem esforços para prestar o serviço necessário. São 14 voluntárias que fazem parte da diretoria e se revezam para socorrer os animais que estão em risco. São animais de rua, abandonados e muitas vezes maltratados por seus tutores.

A Appata, que é uma associação sem fins lucrativos, e foi fundada há três anos, no dia 15 de junho de 2020, trabalha com recursos provenientes de doações, rifas e eventos para angariar fundos, como ocorreu no dia 1º de abril, quando foi realizado um Brechó na Praça do Banco do Brasil.

Atualmente, todos os atendimentos aos animais são registrados em fichários, nos quais consta o nome, o sexo, a cor, a idade, a procedência e os adotantes.

“Ressaltamos que estamos desenvolvendo um trabalho voluntário para auxiliar os inúmeros animais em situação de rua e abandono em nossa cidade. Então fica o nosso apelo para que as pessoas se conscientizem em cuidar e, se possível, alimentar, dar abrigo e não maltratar. O mês de abril é alusivo à prevenção contra a crueldade animal e existe lei contra os maus tratos aos animais, que prevê penas que vão de 3 meses a 5 anos”, afirma Lilian, que fala em nome da diretoria da associação.

Além da apresentação dos serviços ao poder público, as voluntárias encaminharam solicitação de ajuda financeira ao município para auxiliar nos procedimentos a animais. Conforme Sala, o Departamento Jurídico estudará uma forma de auxiliar a associação na proteção e cuidado aos animais.

Fonte: Folha Popular – Fotos: Hérik