Apesar da mediação, conflito indígena persiste e o deputado estadual Jeferson Fernandes pedirá nova ação do MPF

Ocorreu uma reunião no Fórum da Comarca de Tenente Portela na quinta-feira, 31, promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública do Estado, para fazer mediação do conflito que vem acontecendo na Terra Indígena Guarita após a nova eleição do cacicado.

O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) irá acionar o Ministério Público Federal para intervir mais uma vez no conflito que ocorre na Reserva Indígena do Guarita, em função de uma disputa eleitoral. O parlamentar viajou ao local, na manhã de quinta-feira, 31, juntamente com representantes da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Legislativo e da Defensoria Pública do Estado do RS, para fazer a mediação do conflito, que se dá porque, após eleito um novo cacique para a aldeia, o atual mandatário não aceitou o resultado e se nega a entregar o cargo. No entanto, mesmo com presença do petista e de representantes do Judiciário, não foi possível solucionar o impasse. “Nossa vinda à Reserva foi importante porque pudemos ouvir os relatos dos indígenas e familiares, que são vítimas de ocorrências violentas e vivem um clima de terror em função da disputa com o atual cacique. Também para aprendermos sobre o processo e respeitarmos a dignidade e autonomia dos Kaingangs”, contou o petista.

O secretário da Comissão Eleitoral do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI), José Robério Salles Ribeiro, ressaltou que a Declaração Universal dos Direitos Indígenas dispõe sobre a autonomia desses povos. Ele lembrou que a primeira eleição na Reserva ocorreu no ano 2000, de forma democrática, pelo voto. E que em 2008 houve um plebiscito que garantiu ao cacique permanecer por 13 anos no comando da Reserva. Segundo Ribeiro, somente em 2017 o cacique Carlinhos Alfaiate foi eleito para uma gestão de 4 anos, que deveria encerrar-se com a eleição do cacique Joel, em 2021, com sessenta por cento dos votos. “Mas logo iniciaram-se os impasses: escolas foram fechadas pelo cacique Carlinhos; cestas básicas deixaram de ser entregues”, detalhou. Ele contou ainda que a comunidade entende que a violência contra as mulheres precisa ser eliminada, mas que é necessária uma parceria com órgãos públicos para coibir este problema e dar visibilidade.

Sobre isso, a professora Regina Goites Emílio relatou ocorrências de violência física contra mulheres da Reserva e destacou que a comunidade precisa de comida, remédios, saúde e educação. “No dia 19 de dezembro, a comunidade votou pela mudança, por estar insatisfeita com a condução da liderança do cacique Carlinhos”, confidenciou. Ela disse temer pela própria vida se o cacique vencedor não for empossado.

Carlinhos Alfaiate, o atual cacique, disse que a organização da Reserva Guarita deve ser respeitada, que problemas existem em todas as instituições e que, como cacique, tem responsabilidade por duas mil famílias. Ele sustenta que possui documentação do Ministério Público Federal que atestaria o vencimento de seu mandato para o dia 22 de dezembro de 2022 e que age em conformidade com esta determinação. “Luto pela vida e preservação da comunidade e respeito as autoridades. A violência vem dos dois grupos”, defendeu-se. Ele lembrou que o cacique eleito em 2021 está preso e que hoje a liderança é reivindicada pelo vice. E narrou que a saúde no local foi desmontada, que não há combustível e que a educação presencial foi retomada, mas que ainda há muito absenteísmo.

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Júlio Alt, disse que uma das questões principais no impasse é que a Constituição Federal estabelece como princípio o respeito ao modo de vida indígena. “O Comitê Estadual de Educação de Direitos Humanos (CEEDH) emitiu uma recomendação para a instituição de uma Câmara Técnica Interinstitucional para resolução dos conflitos das terras indígenas da região Norte do RS”, acrescentou.

Dona Brasília, indígena da Reserva, disse que o ex-cacique Carlinhos tinha capitães que não permitiam a presença das mulheres na direção. Ela entende que deveria ter havido um plebiscito da comunidade garantindo os cinco anos de mandato ao cacique Carlinhos, o que não ocorreu. “Deve haver respeito à vontade da comunidade, que já escolheu sua nova liderança, o cacique Joel”, assinalou.

Isaias da Rosa, Kaingang do Conselho Estadual de Povos Indígenas (CEPI), narrou desentendimentos que aconteceram entre as partes em 2019, quando houve o consenso de que o Conselho deveria conduzir o processo. Ele lembrou que os conselheiros entenderam que deveriam respeitar o voto do povo indígena. “Acompanho o Guarita e sei o que acontece ali dentro. Foi difícil trabalhar com a questão indígena no mandato do cacique Carlinhos. E a eleição de 2021 foi legítima”, defendeu.

Robélio Ribeiro, da Comissão Eleitoral do Cepi, reforçou que houve acordo entre as partes em Três Passos, onde se escolheu o CEPI para mediar a situação e quando foi iniciado o processo eleitoral. “Esse processo teve a anuência do cacique Carlinhos e por isso a eleição foi legítima e deve ser aceita”, corroborou.

Neste sentido, o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Miguel Germano Podanosche, disse que há uma parte expressiva da comunidade que não concorda com a continuidade do mandato do cacique Carlinhos. “Na democracia, temos que respeitar o poder da comunidade em escolher seus representantes. O Ministério Público Federal, em 17 de março de 2022, reconheceu as eleições de dezembro de 2021, bem como o CEPI reconhece essa sucessão. Sugiro que se encaminhe a transição”, decretou.

Ciente do não acordo entre as partes, o deputado Jeferson entrará em contato novamente com o MPF para que interceda em favor do cumprimento da decisão já manifestada às lideranças da reserva. “Vamos conversar mais uma vez com o Ministério Público no sentido de buscar uma nova inserção respeitosa para a comunidade, mas observando que ninguém tem o direito de forçar uma decisão porque é uma questão cultural dos indígenas”, concluiu.