Alunos visitam os três poderes no município e aprendem sobre a democracia local

Neste mês, os alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela, juntamente com a professora Paula Schwaab, visitaram os Três Poderes no município: Legislativo, Executivo e Judiciário. “Os educandos tiveram a oportunidade de aprender como funciona a democracia em nossa cidade. A viagem educativa teve como objetivo incentivar a participação cívica dos alunos e compreender como cada poder exerce suas funções no município”, disse a professora.

A primeira visita foi ao Poder Executivo, onde os alunos foram recebidos pelo prefeito Rosemar Sala, que apresentou as principais ações realizadas pela administração municipal. Os estudantes aprenderam sobre as funções do Poder Executivo no município, como a elaboração e a execução de políticas públicas são desenvolvidas para o bem-estar da população. Após, a visita foi realizada no Fórum. Os alunos foram recebidos pela chefe do cartório, Cristiane Elisa Langer, pela defensora pública, Kedi Letícia Bagetti, e pelo juiz Neimar Pedro Kaibers, responsável pelas questões judiciais do município. Eles conheceram as instalações do Fórum e entenderam como funciona o Poder Judiciário, responsável pela garantia da aplicação das leis e pela defesa dos direitos dos cidadãos.

Finalizando as visitas, os estudantes foram na Câmara Municipal de Vereadores (CMV), sendo recebidos pelos funcionários Marcelo Tobias e Tiago Novatzki e pelo vice-presidente da Casa Legislativa, Derli da Silva. Os alunos conheceram o plenário da CMV e tiveram a oportunidade de entender como funciona o processo legislativo municipal, apreendendo sobre a importância dos vereadores, que representam os anseio da comunidade e como eles podem influenciar na criação e votação das leis locais.

Conforme Paula, para os alunos “a visita foi uma oportunidade de conhecer de perto as instituições que regem o município e entender a importância da participação cívica na sociedade. Também conhecer o processo de criação das leis e como cada poder exerce suas funções para garantir o bem-estar da população”, salienta a professora.

“Eu aprendi muito sobre a importância da democracia em nosso município e como cada poder exerce suas funções para garantir nossos direitos. Foi muito legal conhecer o prefeito, o vice-presidente da câmara e o juiz”, disse Ana, uma das alunas da turma. “A visita aos três poderes do município foi uma importante oportunidade para os alunos compreenderem melhor sobre a democracia local e como ela funciona na prática. Com isso, eles estão mais preparados para participar ativamente da vida política de sua cidade e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa,igualitária e democrática”, finaliza Paula.

Fonte: Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Portela | Fotos: Divulgação