Agricultores familiares gaúchos voltam às ruas nesta quarta-feira, 19

Nova manifestação da agricultura familiar acontece em 15 cidades do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Agricultores associados à Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) reivindicam ações do governo federal para auxiliar as pequenas propriedades que tiveram perdas com a estiagem do último verão no Estado. Estão programados protestos nos municípios de Ibirubá, São Luiz Gonzaga, Frederico Westphalen, Três Passos, Santa Rosa, Ijuí, Santo Ângelo, Bagé, Sobradinho, Canguçu, São Sebastião do Caí, Santa Maria, Estrela, Viadutos e Santa Cruz do Sul. A organização estima a participação de 10 mil pessoas entre as cidades do interior do Estado.

anunciadas em Hulha Negra, em 23 de fevereiro, que atingiram poucas propriedades. Ao mesmo tempo em que as manifestações estarão acontecendo no interior do Estado, ocorrerá em Brasília um seminário que vai marcar a reinstalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Sustentável em 2023. O evento vai contar com a participação de representantes da agricultura familiar e do governo federal, e a Fetag espera que nesse âmbito ocorram novas negociações. A decisão por novas mobilizações foi tomada por unanimidade em assembleia, na última sexta-feira, dia 14, em Porto Alegre. Novas manifestações são convocadas apenas 21 dias depois do último protesto, quando obteve avanços em suas reivindicações feitas ao governo do Rio Grande do Sul. O presidente da Federação, Carlos Joel da Silva, afirmou que há demora nas decisões do governo federal. "Esperamos que com o povo na rua a gente consiga sensibilizar o governo para que haja uma solução para essas demandas", comentou.

Fonte: Correio do Povo – Por: Lucas Keske