Advogados criam comissão para reivindicar 2ª Vara para a Comarca

Na quarta-feira, 3, advogados atuantes na Comarca reuniram-se na Câmara de Vereadores para discutir sobre ações e mobilizações a serem efetivadas para reivindicar a criação da 2ª Vara na Comarca de Tenente Portela.

De acordo com a secretária-geral adjunta da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Três Passos, a advogada Tainá Splendor Sganderla Fros, a reunião foi realizada para que se iniciem os debates e discussões sobre as demandas apresentadas pelos advogados e para a criação de uma segunda Vara na Comarca de Tenente Portela.

Os advogados discutiram sobre ações e mobilizações que serão desenvolvidas para reivindicarem a implantação e visando otimizar as ações relacionadas ao movimento para a criação da segunda vara. Na reunião foi criada uma Comissão Provisória para condução dos trabalhos de implantação, composta pelos advogados Tainá Splendor Sganderla Fros, Claudenir Scherer, Lauro Antônio Brun, Eduardo José Barella Ferrari, Jonas Ames de Moura, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg e Jerônimo Thorstenberg dos Santos.

Conforme os advogados, por unanimidade, ficou decidido que as mobilizações e ações devem iniciar imediatamente, abrangendo os cinco municípios que pertencem à Comarca portelense (Tenente Portela, Miraguaí, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarita), através dos Poderes Executivo e Legislativo, entidades sociais e sociedade civil.

Considerando que a sede da Comarca situa-se na cidade de Tenente Portela, foi definido que o primeiro contato para explanar a demanda ocorresse com o representante do Poder Executivo local, prefeito Rosemar Antônio Sala, o que já aconteceu na quinta-feira, 4, no Gabinete da Prefeitura Municipal.

O prefeito manifestou total apoio da administração municipal para a demanda da Comissão Provisória de reivindicar a criação da 2ª Vara na Comarca de Tenente Portela. “Precisamos agilizar a distribuição da Justiça. Me disponibilizo em organizar uma reunião entre os prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores dos municípios da Microrregião, que abrangem a comarca, já para os próximos dias”, afirmou Sala.

Fonte: Folha Popular – Texto e fotos: Júlio Santos