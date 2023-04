Administração e SMEC realizam palestra de conscientização sobre autismo em Vista Gaúcha

A Administração Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) realizam palestras de conscientização sobre o autismo. O dia 2 de abril foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é levar informação e reduzir a discriminação e o preconceito contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com isso, a administração de Locatelli e André, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou na segunda-feira, 3, palestra para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino. A palestra foi ministrada pelo casal Tiago André Hahn e Aline Barella Pinheiro Hahn, que são pais de criança autista e membros da Associação Regional de Pais e Amigos dos Autistas Miguel da cidade de Frederico Westphalen. As palestras foram realizadas no turno da manhã e no turno da tarde. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Administração Municipal mais uma vez reafirma o compromisso com uma educação inclusiva, que permita que os estudantes tenham respeitado o seu direito à educação. E está agendado para o dia 17 de abril, o I Encontro de Conscientização sobre Autismo para professores e comunidade Escolar no Auditório Municipal Michele Prates.

Fonte: Ascom – Vista Gaúcha