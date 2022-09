A Ética do Consenso

Ética é uma palavra muito falada e pouco entendida; parece até alguma coisa muito difícil de entender, pois somente se fala em ética de forma passageira e, muitas vezes, sem grande interesse.

A ética surgiu na Grécia Antiga, no século V a.c., a partir da tentativa de entender o comportamento humano e sua vida na sociedade. Ética nasceu da reflexão sobre os métodos para encontrar a felicidade, através de costumes e hábitos saudáveis, dentro do convívio social.

Com o tempo a ética foi mudando e seu sentido e interpretação passou por diversas alterações. Na idade média a ética foi absorvida pelo cristianismo e passou a ser conhecida como a ética cristã, aproximadamente no século IV d.c.. A igreja começou, nessa época, a ditar as normas e as leis de convivência, o que durou até por volta do século XVI, quando a Igreja católica começou a perder crédito e suas normas morais começaram a ser flexibilizadas.

A base da ética na Grécia era vinculada com a cidadania, sob o fundamento de que através dela era possível construir a harmonia social, já que a fidelidade e a honestidade eram virtudes que ajudavam na construção da coletividade. As pessoas passavam a ter confiança entre si e desenvolviam hábitos de convivência pacífica e feliz.

A ética, tanto a individual como a social, pode ser vista como a capacidade das pessoas de cumprirem com os princípios que se propuseram. A ética individual diz respeito unicamente ao indivíduo e seus princípios e convicções.Assim, uma pessoa pode ser antiética consigo mesma quando defende algum princípio e age contra suas próprias ideias. E o cidadão também pode ser antiético quando descumpre as regras morais ou legais da sociedade em que vive e com as quais está comprometido.

É importante essa observação para que possamos entender que a ética não é um conceito engessado, em que as pessoas estão obrigadas a seguir uma única conduta. Ela está vinculada aos princípios que as pessoas concordam em seguir.

As normas, leis e códigos de conduta de uma sociedade podem mudar, avançar ou retroceder, mas a ética é, exatamente, a capacidade de seguir esses códigos e essas normas morais para construir uma convivência pacífica e democrática.

O grande problema da ética em nosso tempo está na incapacidade que as pessoas possuem em manter a coerência, pois geralmente defendem algumas normas morais e paradoxalmente se comportam contra essas normas que defendem.

E acontecem exemplos variados disso. Muitas sociedades possuem uma moral completamente antiquada e retrógrada, mas seus membros, em maioria, descumprem e ignoram esses princípios. É isso que cria a hipocrisia e a desvalorização da ética social e a desagregação comunitária. As pessoas defendem princípios atrasados, todavia agem de forma contrária àqueles princípios.

Pode até ser que seria melhor mudar os princípios sociais e viver de forma mais realista, com mais ética, uma vez que, assim, não estaríamos ferindo os acordos e nem descumprindo regras que, muitas vezes, são tão ultrapassadas e inaplicáveis que acabam por ser amplamente descumpridas.

O grande problema da humanidade pode nem estar relacionado aos desacordos morais, mas ao hábito e costume de aceitarmos a hipocrisia no lugar da ética.