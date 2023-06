A Central do Cidadão de Tenente Portela completa um ano de funcionamento

Hoje, quarta-feira, 7, a Central do Cidadão (CC) de Tenente Portela completa um ano de funcionamento. Localizada na Rua Luis Carlos Schepp, 142, próximo ao Fórum, a CC uniu em um só lugar os setores de atendimento ao público lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A CC oferece aos portelenses diferentes serviços, como por exemplo o Sistema Nacional de Empregos (SINE), que atende aproximadamente 20 municípios da Região Celeiro e Médio Alto Uruguai, onde é possível encontrar e disponibilizar vagas de emprego e encaminhar o seguro desemprego.

SETOR DE IDENTIFICAÇÃO – os moradores do município podem solicitar encaminhamento e atualização de carteiras de identidade. Os documentos encaminhados em Tenente Portela são enviados a Frederico Westphalen para análise e, após, a Porto Alegre para a confecção, com prazo de até 30 dias para a entrega.

SALA DO EMPREENDEDOR – oferece serviços de atendimento, formalização e elaboração da declaração de faturamento de Microempreendedores Individuais (MEI); emissão de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS); atendimento a empresas com informações sobre formalização, alteração e baixa de empresas; encaminhamento de alvarás de funcionamento; emissão de certidões municipais; e encaminhamento à vigilância sanitária para emissão de alvarás. A Sala atende diversos municípios além de Tenente Portela e ganhou certificação nível ouro da Sala do Empreendedor em 2022, resultado da parceria com o Sebrae e Fundação Nacional de Qualidade (FNQ).

JUNTA MILITAR – neste setor é feito o serviço de intermediação entre os cidadãos portelenses com o serviço militar obrigatório, sendo possível realizar o alistamento, bem como solicitar a emissão de documentos militares.

PROCON – a Central também oferece atendimento ao consumidor portelense por meio do PROCON e auxílio e assistência para evitar ou minimizar desastres naturais através da Defesa Civil.

A CC funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. O contato pode ser feito pelo telefone (55) 3551-1863 ou pelo e-mail sine@tenenteportela.rs.gov.br. Além disso, é possível acessar as redes sociais da Cc no Facebook e no Instagram.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela