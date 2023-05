A Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais está cadastrada no Programa Nota Fiscal Gaúcha

A diretoria da Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (Appata) reuniu-se na terça-feira, 23, para deliberar sobre prestação de contas, elaboração de ofícios para instituições e organizar a divulgação da notícia de que a Appata está habilitada no Programa Nota Fiscal Gaúcha (PNFG).

Conforme Cássia Giacon, vice-tesoureira da associação, “foi muito emocionante receber a Certidão de Registro no Estado do Rio Grande do Sul e a habilitação no Programa Nota Fiscal Gaúcha. É um grande avanço! Foram inúmeros documentos, contatos telefônicos, e-mails, até que nosso merecido registro foi concluído. É importante ressaltar que isso só foi possível pela organização, seriedade e comprometimento da associação em cumprimento à legislação municipal, estadual e federal. Agradecemos o apoio de sempre e agora mais do que nunca precisamos de vocês, familiares e amigos, para se cadastrarem e indicarem a Apatta no Programa Nota Fiscal Gaúcha.”

Como se cadastrar – É super fácil! É só entrar no site do PNFG https://nfg. sefaz.rs.gov.br e clicar em “Cadastre-se”. Concluído o cadastro, acesse sua conta em “fazer o login” e depois “escolha entidade” e na “área de Defesa e Proteção dos Animais” selecione o município de Tenente Portela, digite APPATA e clique em “pesquisar”.

“Após a indicação é só colocar o CPF nas notas fiscais quando realizar compras e em breve a associação receberá percentuais em recursos. Nossos animais agradecem!”, afi rma Cássia reiterando a colaboração de todos.

Lilian Amorin, presidente da entidade, também informou que a diretoria da associação agendou visita com a promotora de Justiça para apresentar o trabalho que a Appata está realizando, com o objetivo de buscar auxílio para algumas demandas relativas aos animais que vivem na rua, em situação de abandono.

Folha Popular