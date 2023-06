7º Batalhão de Polícia Militar combate comércio ilegal de mercadorias oriundas da Argentina e Paraguai

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), durante ações da Operação Hórus, que ocorreu no sábado, 3, e iniciou pela manhã, realizaram abordagens em veículos que estavam deslocando-se da área de fronteira com a Argentina para coibir o comércio ilegal de mercadorias oriundas da Argentina e do Paraguai.

A primeira revista ocorreu pela manhã, resultando na apreensão de 48 garrafas de vinho e 6 garrafas de espumante de origem estrangeira. Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 6,8 mil.

Mais uma revista foi realizada no período da tarde. Os policiais encontraram no interior de um automóvel 80 garrafas de vinho, 6 garrafas de espumante e uma garrafa de azeite de oliva. O prejuízo ao crime ultrapassa R$ 30 mil.

Também na tarde do sábado, em Crissiumal, a operação apreendeu 186 garrafas de vinho e 7 garrafas de azeite de oliva. Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 288 mil.

Finalizando as ações, no período da noite, após denúncia, os policiais militares do 7º BPM e do 6°BPChoq revistaram um depósito clandestino próximo ao Rio Uruguai. Encontraram aproximadamente 16.700 pares de calçados falsificados, entre chinelos e tênis. Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 1,2 milhões.

Os materiais apreendidos durante a “Operação Hórus estão à disposição da Receita Federal. Ninguém foi preso durante as ações.

Fonte: Comunicação social do 7ºBPM – Fotos: Divulgação/BM