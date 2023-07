6º Festival de Cinema de Três Passos/2023 será realizado de 7 a 11 de novembro

Estiverem na Prefeitura Municipal, ontem, 28, os organizadores do 6º Festival de Cinema de Três Passos/2023, que vai ocorrer nos dias 7 a 11 de novembro, Juarez Braga Zamberlan e Clóvis Baraldi Machado, para divulgar o evento e buscar parceria com o poder público com o intuito de incentivar produções audiovisuais nas escolas públicas do município, fomentando inscrições de projetos no festival.

Os secretários de Administração, Planejamento e Administração, Paulo Farias, e de Educação, Cultura e Desporto, Giselda Berguetti Denes, os receberam e ficaram de encaminhar o que for possível para ajudar na divulgação e nos encaminhamentos para as inscrições. “A administração municipal é parceira do 6º Festival de Cinema de Três Passos e fará o possível para divulgar e incentivar a cultura regional”, afirma Farias.

TODAS AS VOZES CHEGANDO A TRÊS PASSOS – Inscrições reforçam a visibilidade do Festival no Brasil e no Exterior e prosseguem até 12 de julho/2023 pelo Site: www.cinematrespassos.com.br Curtas-metragens, trazendo a diversidade de vozes e olhares do Brasil e do exterior, estão chegando para participar do 6º Festival de Cinema de Três Passos/2023.

Número de inscrições já recebidas, oriundas de 23 estados brasileiros, Distrito Federal, EUA, França, Espanha/Portugal, superam as expectativas dos organizadores e, denotam a importância da retomada e do propósito do Festival no contexto sociocultural de Três Passos e região, evidenciando sua ampla difusão no território brasileiro, como também, em países além de suas fronteiras.

O 6º Festival de Cinema de Três Passos/2023, promovido pelo Movimento Pró- -Arte/Prefeitura Municipal de Três Passos e realizado pelo Coletivo do Festival, mantém características históricas que viabilizam a sua efetivação: voluntariado, acolhida por parte de realizadores de obras audiovisuais, envolvimento da comunidade, empresas, instituições e universo educacional.

“Ser o lugar que acolhe a diversidade de vozes presentes em obras representativas de diferentes grupos sociais, nas quais, a interação de muitas visões de mundo e controversas no seu interior, apresentam ideias que dialogam com a realidade e possibilitam o debate, constitui a proposta desta 6ª edição do Festival. Vozes que, ao representar todo um universo de possibilidades de identifi cação de sentimentos, posicionamentos, pontos de vista, concepções de mundo e de vida no planeta Terra, significam a nossa própria voz, enquanto seres humanos contemporâneos, ”salienta a professora Elvídia Zamin, coordenadora do Movimento Pró-Arte e do Coletivo Organizador do Festival de Cinema de Três Passos.

Folha Popular: Com Informações do Movimento Pró-Arte e do Coletivo Organizador do Festival de Cinema de Três Passos.