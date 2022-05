4º Encontro Municipal das Pessoas com Deficiências é realizado

No dia 3 de maio foi realizado o 4º Encontro Municipal das Pessoas com Deficiências, evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Administração Municipal, também em comemoração ao 34º aniversário de emancipação político-administrativa.

Várias autoridades do município e da APAE de Tenente Portela prestigiaram o evento.

Foram realizadas apresentações dos grupos mirim e pré-mirim do CTG Querência Gaúcha e apresentação de dança de alunos da APAE de Tenente Portela.

Após as apresentações foi servido um lanche aos presentes e, em seguida, foi realizada a entrega de um mimo para as pessoas com deficiências pertencentes ao município.