Antagonismo Insuperável

Existe uma força motriz no universo que é alimentada pelo antagonismo eterno de duas forças. Essa força, que sustenta o mundo, é constituída de equilíbrio e harmonia para equalizar o encontro dos opostos e controlar a fusão de conceitos e energias que se debatem permanentemente.

Inteligência e ignorância vivem se digladiando e, constantemente, entram em guerras ferrenhas na defesa de seus princípios. A inteligência defende o conhecimento e a ignorância o obscurantismo, ao mesmo tempo que a ignorância defende o retrocesso e a inteligência a revoluçao. Enquanto a inteligência propaga a liberdade, a ignorância se orgulha da opressão. E no instante em que uma quer o esclarecimento a outra quer o encobrimento, pois uma sobrevive da luz e outra da escuridão. A inteligência vê a diferença com curiosidade, e naquela diferença calcula mais uma possibilidade de evolução; já a ignorância, toda ressentida, vê na diferença a ameaça de sua própria destruição. Uma vive livre, liberta, em busca do eterno frescor da primavera, enquanto a outra está sempre atolada em um cinzento outono. Enfim, a inteligência quer a paz e se esforça pelo diálogo e pelo consenso, enquanto a ignorância, por preguiça mental, prefere o esforço físico da guerra, da tirania e a eliminação da oponente. Enquanto a ignorância esbraveja, encurralada e pronta para atacar, na tentativa de salvar sua essência, a inteligência pondera e contorna com curiosidade e atenção, tentando encontrar uma solução que não mate seu oponente nem deixe esse animal problemático se descontrolar.