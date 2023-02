ZERA FILA: 54% DOS EXAMES JÁ FORAM REALIZADOS

Secretaria de Saúde de Tenente Portela divulga balanço de dois meses do programa. Meta é acabar com a demanda de procedimentos que estão na lista de espera.

Passados dois meses do lançamento do programa “Zera Fila”, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento divulgou um novo balanço que revela que a lista de espera de exames médios reduziu em 54%. A iniciativa foi implantada em dezembro do ano passado com o objetivo de atender 100% dos pacientes que tem procedimentos solicitados através da Saúde Pública Municipal.

Dos 1.129 exames que estavam na lista, 607 foram realizados, sendo 381 em dezembro e 226 em janeiro. Os análises ocorreram principalmente junto ao CISA – Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do RS e ao CIMAU – Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai. A meta é efetivamente zerar a fila de até o mês de março.

O percentual poderia ser maior, porém, é necessário seguir a oferta, que em janeiro tradicionalmente reduz em função do período de férias. Outra situação é que alguns pacientes não foram localizados para o agendamento. Por isso, o órgão pede que todos aqueles que solicitaram exames nos últimos meses e que ainda não foram procurados, que contatem com a Secretaria.

Além de zerar a demanda reprimida, o planejamento é de que não ocorram novas filas. Desta forma, os exames solicitados durante o mês estão sendo agendados o mais breve possível. Para os casos de urgência, o encaminhamento é imediato.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela