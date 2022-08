Vista Gaúcha promulga lei que reduz jornada para pais com filhos deficientes

Nesta segunda feira 22/08, no Gabinete da Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha com a presença do Prefeito Claudemir José Locatelli e Vice-prefeito André Danette, juntamente com a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marines Locatelli da Silva (MDB), Vereadores Aristeu de Jesus Bueno (PP), Valdir Inacio Raffaelli (MDB), Secretários Municipais, Direção de educandários, e pais de alunos portadores de deficiências e que são funcionários do Município de Vista Gaúcha, para promulgação da Lei Municipal Número 3.019/2022, que assegura Direitos aos Servidores Municipais, pais de crianças com deficiências, possam ter jornada diferenciada de trabalho.

No ato da assinatura o Prefeito Locatelli, destacou da importância de poder proporcionar aos Servidores Públicos Municipais que possuem filho(a), ou dependente, portador de deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, terão sua carga horária semanal reduzida em 30%.

O prefeito destacou ainda que esta Lei vai poder possibilitar que os pais possam passar mais tempo juntamente com seus filhos. Ele também parabenizou a Vereadora Presidente Marines Locatelli da Silva pela iniciativa na sugestão para que o Executivo encaminhasse um projeto para a Câmara e aos vereadores pela aprovação do Projeto, disse ainda que a administração Municipal de Locatelli e André no ano que passou também isentou a todos os munícipes proprietários de imóveis Urbano que possuem filhos ou dependentes com deficiência do pagamento do IPTU.

Já a Vereadora Marines destacou o carinho que tem pelas pessoas portadoras de deficiência o que a fez sugerir a iniciativa deste projeto e agradeceu a Administração por ter atendido o pedido e encaminhado o Projeto à Câmara para sua aprovação.

Representando os pais, o Professor Gelson Dal Cero agradeceu a Administração Municipal, a Vereadora Marines pela iniciativa da proposição e aos vereadores pela aprovação do Projeto, fez questão de destacar o quanto será importante para os pais este benefício que a Lei proporcionara, sendo assim dará mais tempo para ficar juntos dos filhos.