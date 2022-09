Vista Gaúcha começa a colocação de rachão na obra da estrada entre a cidade e Bom Plano

As obras de asfaltamento entre a cidade de Vista Gaúcha e o Distrito de Bom Plano segue a todo o vapor. Nesta quarta-feira, 14, iniciou a colocação de rachão que na prática significa a primeira camada do pavimento da pista de rolamento.

Os trabalhos são previstos para serem finalizados no inicio do ano de 2023. Segundo o prefeito Claudemir José Locatelli a obra vai beneficiar 8 comunidades que formam cerca de 50% de toda a população do município.

O vice-prefeito André Danete ressaltou a importância econômica da obra, que além de melhorar a trafegabilidade e a ligação da cidade com essas comunidades, também servirá de rota para o escoamento da produção agrícola do município.

A obra de 3,2 quilômetros terá um custo aproximado de R$ 2,5 milhões, sendo que R$ 500 mil são oriundos do Governo do Estado e o restante são recursos do caixa do próprio município.