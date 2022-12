Tribunal de Justiça do RS concede reconhecimento a magistrado e servidores por empenho no projeto de Digitalização de Processos

O Programa de Reconhecimento (PROREC) Juízes é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que propõe o reconhecimento do juiz, em suas iniciativas e realizações no processo de digitalização do Poder Judiciário. Foram homenageados, em cerimônia realizada no dia 30 de novembro, em Porto Alegre, 26 magistrados, além de 73 servidores indicados por eles, e que tiveram relevante participação em todo o trabalho de virtualização dos processos físicos.

O Juiz de Direito Luis Gustavo Negri Garcia e os servidores Cassiano Tossin dos Santos, Secretário de Juiz, e Cristiane Elisa Langer, Gestora Judiciária III, da Comarca de Tenente Portela receberam o reconhecimento e foram homenageados.

Na Comarca de Tenente Portela os trabalhos de digitalização de processos físicos vem sendo feitos desde o ano passado. De acordo com Cristiane Elisa Langer, gestora do Cartório, havia previsão de digitalização de todos os processos físicos por empresa terceirizada, contratada pelo TJRS, em maio deste ano. No entanto, devido a algumas situações com as empresas terceirizadas, o Tribunal de Justiça criou a Central Remota de Apoio à Virtualização (CRAV) para a digitalização de processos, que seriam remetidos para Porto Alegre pelas comarcas que aderissem ao projeto, para agilizar a virtualização do acervo.

“A Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, presidente do Comitê Executivo da Digitalização, fez uma visita à nossa Comarca no final de março deste ano. Foi quando ela nos convidou a aderir ao projeto do TJ e remeter os nossos processos para digitalização pela CRAV, já que, segundo a Desembargadora, o estágio de organização dos processos da nossa Comarca nos permitia enviar grande volume de ações”, afirma a gestora.

A partir de então, conforme Luis Gustavo Negri Garcia, Juiz de Direito da Comarca, “após a autorização da Corregedoria para a realização de expediente exclusivamente interno por duas semanas, todos os nossos esforços foram direcionados para a conclusão dos procedimentos para a remessa dos processos. Servidores e estagiários passaram a dedicar-se somente ao preparo dos processos que seriam remetidos para digitalização.”

“Deixamos prontos, um dia antes do prazo que nos foi concedido pelo TJRS, 3.653 processos para digitalizar. Foi um grande desafio separar e preparar os mais de 3.600 processos aptos para digitalização, pois até a reunião em que a Desembargadora nos propôs o projeto, estávamos sem data definida para iniciar a preparação com a empresa terceirizada. Aceitamos o desafio de ser a primeira comarca com grande volume de processos, mesmo com tempo exíguo e sem muitos parâmetros de procedimentos a serem adotados, pois nosso objetivo era proporcionar um ambiente melhor de trabalho para os advogados e servidores da justiça o mais rápido possível, visando a melhor prestação de serviço às partes. Agora, estamos trabalhando no novo desafio de aprimorar o gerenciamento e cumprimento dos processos para dar celeridade no andamento processual. É uma honra receber o reconhecimento do TJ por esse trabalho”, explica o servidor Cassiano Tossin dos Santos.

“Trabalhamos com empenho e dedicação para que o maior número de processos físicos fossem remetidos para digitalização. Recebo o reconhecimento da Administração do Tribunal de Justiça com honra e muita alegria e compartilho a honraria com os colegas servidores e estagiários! A iniciativa, do reconhecimento pelo trabalho que realizamos, reforça minha motivação para continuar me dedicando a prestar um serviço sempre melhor à Comarca de Tenente Portela. Sou grata ao Dr. Gustavo pela indicação e a confiança que sempre depositou em meu trabalho”, diz Cristiane.

“Agradecemos o reconhecimento da Administração do Tribunal de Justiça. O empenho e dedicação dos servidores foram essenciais para a transformação digital tão desejada. A valorização do trabalho é recebida com demasiada honra”, conclui Negri Garcia.