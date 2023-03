Tratores da ADCA de Vista Gaúcha recebem cabines novas

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários da Secretaria Municipal da Agropecuária (SMA) do Município de Vista Gaúcha, foram instaladas quatro cabines novas nos tratores da Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola (ADCA) e que prestam serviços à SMA. De acordo com o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, “este trabalho é uma forma de valorização dos funcionários que não medem esforços para atender bem a comunidade. Com as diversidades de temperatura e não tendo horário para atender a população em qualquer época do ano, essas cabines vêm facilitar o trabalho de nossos servidores públicos da Secretaria. No verão faz muito calor e poeira, no inverno frio, neblina e chuva. Isso prejudica o trabalho e a saúde de nossos funcionários. Por isso, a Administração Municipal buscou alternativas e recursos para poder proporcionar uma melhor qualidade de trabalho aos nossos operadores e atender melhor nossos agricultores”, concluiu Locatelli.