Tenente Portela se classifica para 2ª fase da Copa RS de Futebol Amador

ogando na manhã do domingo (20/11), no estádio Rubro-Negro em Crissiumal, o Miraguai de Tenente Portela fez 2 a 0 no Fluminense de Crissiumal e garantiu vaga na segunda etapa da Copa RS de Futebol Amador.

O time portelense terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo 11 da Região 3 – que ainda tinha Flamengo e Fluminense, ambos de Crissiumal. O rubro-negro também se classificou. O torneio é organizado pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).