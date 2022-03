TENENTE PORTELA REGISTRA REDUÇÃO DE CASOS ATIVOS DE COVID

No dia 16 fevereiro deste ano, Tenente Portela atingiu 373 casos ativos de Covid-19. Este foi o maior número desde o início da pandemia. Naquele período, o Município chegou a contabilizar 46 novos casos somente em dia (18/02). Passado pouco mais e um mês, os dados atuais são bem mais tranquilizadores, com a ressalva de que os cuidados devem ser mantidos. Nesta sexta, 25, o total de casos ativos chegou a 23.

Estas informações foram levadas pela secretária de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori, ao prefeito Rosemar Sala. Conforme a gestora, nas últimas 48 horas, apenas um novo caso foi confirmado. Outro dado positivo é de que há mais de oito dias não ocorre a internação de nenhum portelense com quadro de Covid (suspeito ou confirmado) no Hospital Santo Antônio (HSA).

Para a secretária, o cenário de declínio da pandemia pode ser creditado ao avanço da vacinação, entre outros fatores. Dados do Vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde, atualizados na manhã desta sexta, 25, revelam que 92% de toda a população portelense recebeu ao menos uma dose de um dos imunizantes. Com duas doses, o percentual chega a 84% e com três doses (reforço) o índice é de 54%. Se for levando em consideração apenas a população com mais de 18 anos, estimada em 10.300 habitantes, neste momento 71% dos portelenses já estão com três doses “no braço”.

Este panorama baseou a decisão do prefeito de tornar facultativo o uso de máscara ao ar livre em todo o território do Município. A medida entrou em vigor na última quarta, 23. Para os outros locais, por enquanto, segue valendo a regra do uso obrigatório do acessório. O prefeito antecipa que o próximo passo será desobrigar uso da máscara também em locais fechados, exceto em estabelecimentos de saúde. “Com o aval técnico, estamos caminhando para isso”, acrescenta Rosemar Sala.

Mesmo em meio ao quadro controlado da pandemia, o chefe do Executivo entende que ainda não é momento de “proclamar vitória” na guerra contra a Covid. “Precisamos manter os cuidados básicos de enfrentamento ao vírus para que os dias de dor e apreensão provocados pela Covid não retornem nunca mais”, finaliza o prefeito.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela