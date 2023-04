Tenente Portela promove o evento “Mulheres Dona de Si”

O “Mulheres Donas de Si” mais uma vez foi um sucesso. Assim como em 2022, a edição deste ano, superou as expectativas. O evento ocorreu neste domingo, 16, no Distrito de Daltro Filho, em Tenente Portela. A organização foi da Prefeitura, através do Gabinete da Primeira-Dama e de todas as Secretarias do Governo Municipal. Mais uma vez o escritório local da Emater-RS/Ascar foi parceiro, assim como a comunidade anfitriã.

Foram 32 entidades participantes, entre elas sociedades de damas, grupos de idosos, clubes de mães, e demais representantes de comunidades. A abertura oficial correu no começo da manhã e teve a presença do prefeito, Rosemar Sala, do vice, Leônidas Balestrin, e de secretários municipais. Na sequência seguiram-se os jogos de integração, mateada, sorteio de prêmios e o almoço, que contou com a presença de mais de 600 pessoas. A tarde ocorreu a entrega da premiação e o “bailinho” com a animação do cantor Giba.

O “Mulheres Donas de Si” contou ainda com os seguintes apoiadores: Cotricampo, Ervateira Rei Verde, Kiko Braucks, Derli da Silva, Sicredi, Sicoob, Cresol, Lojas Benoit e Odontotop. O evento celebrou a passagem do Dia da Mulheres, transcorrido em 8 de março.

RESULTADO DOS JOGOS:

BOLÃOZINHO

1º lugar: Sociedade de Damas Cinco de Setembro, Lajeado Leão

2º lugar: Sociedade de Damas 10 de junho, Linha Becker

3º lugar: Sociedade Unidas Por Um Ideal, Perpétuo Socorro

CANASTRA:

1º lugar: Sociedade 1º de Setembro, sede

2º lugar: Bairro Verzeri – Sociedade Verzeri

3º lugar: Sociedade de Damas Vitória de São Pedro

CORRIDA DE CARRO:

1º lugar: Associação dos Idosos Unidos Para Sempre, São Pedro

2º lugar: Lojas Benoit, sede

3º lugar: Grupo da Melhor Idade Amizade Sem Fronteiras, sede

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela