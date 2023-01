TENENTE PORTELA LANÇA PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE MANUTENÇÃO

No período de 10 a 16 de janeiro a Prefeitura de Tenente Portela receberá inscrições de interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Agente de Manutenção e Limpeza Urbana. Os candidatos deverão primeiramente acessar o edital, preencher a ficha de inscrição, reunir os documentos exigidos e efetuar a inscrição na Prefeitura, em horário de expediente (de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30min).

O certame é destinado a formação de cadastro reserva para eventuais contratações temporárias por excepcional interesse público. Os aspirantes deverão ter idade mínima de 18 anos e ter concluído ao menos a 4ª série do ensino fundamental. As inscrições são gratuitas.

A carga é de 40 horas semanais e o vencimento é de R$ 1.400,00, mais auxílio alimentação. Os candidatos com inscrição homologada com participação de prova prática com tarefas de varrição, roçada e capina. Acesse o edital completo neste link:

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/detalhe/252/figure-classtabletabletbodytrtdp-styletext-alignjustifystrongfuncaostrongptdtdp-styletext-alignjustifystrongrequisitos-para-provimentostrongptdtdp-styletext-alignjustifystrongvencimentostrongptdtdp-styletext-alignjustify/

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela